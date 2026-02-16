Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет и Рубио: США поставляют на мировой рынок 43% оружия

Марко Рубио и Пит Хегсет заявили, что Соединённые Штаты сохраняют доминирующие позиции на мировом рынке вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет заявили, что Соединённые Штаты сохраняют доминирующие позиции на мировом рынке вооружений. В совместной публикации для USA Today они отметили, что на американские поставки приходится около 43% глобального экспорта оружия.

По оценке чиновников, спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса остаётся высоким, а портфель заказов продолжает расти. В настоящее время в нём числится свыше 16 тысяч контрактов, заключённых примерно с 190 государствами и партнёрами по всему миру.

Общую стоимость действующих соглашений представители Вашингтона оценивают примерно в 900 миллиардов долларов. Эти показатели, по их мнению, свидетельствуют о стабильном лидерстве США в сфере оборонных поставок и о широком международном сотрудничестве в военной области.

Ранее Рубио заявил, что программа продажи американского вооружения для нужд Киева продолжает действовать без перерывов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше