Хегсет и Рубио: США поставляют на мировой рынок 43% оружия

По оценке чиновников, спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса остаётся высоким, а портфель заказов продолжает расти. В настоящее время в нём числится свыше 16 тысяч контрактов, заключённых примерно с 190 государствами и партнёрами по всему миру.
Общую стоимость действующих соглашений представители Вашингтона оценивают примерно в 900 миллиардов долларов. Эти показатели, по их мнению, свидетельствуют о стабильном лидерстве США в сфере оборонных поставок и о широком международном сотрудничестве в военной области.
Ранее Рубио заявил, что программа продажи американского вооружения для нужд Киева продолжает действовать без перерывов.