Хегсет и Рубио: США поставляют на мировой рынок 43% оружия

По оценке чиновников, спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса остаётся высоким, а портфель заказов продолжает расти. В настоящее время в нём числится свыше 16 тысяч контрактов, заключённых примерно с 190 государствами и партнёрами по всему миру.