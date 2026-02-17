Регину Тодоренко заменили на Севиль в новом выпуске «Маски» после скандала

Однако главные события развернулись на сцене, где в центр внимания попала участница в костюме Одуванчика. Именно ей первой пришлось отправиться в номинацию на рассекречивание. Филипп Киркоров в очередной раз отметил нестандартные формы маски, а Сергей Лазарев принялся гадать, кто бы это мог быть, предположив, что под образом скрываются Этери Бериашвили или Наталья Гулькина. Валерия же обратила внимание на намёк, связанный с «растительной» тематикой, и спросила, не Роза ли Сябитова перед ними.