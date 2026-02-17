Регину Тодоренко заменили на Севиль в новом выпуске «Маски» после скандала

Однако главные события развернулись на сцене, где в центр внимания попала участница в костюме Одуванчика. Именно ей первой пришлось отправиться в номинацию на рассекречивание. Филипп Киркоров в очередной раз отметил нестандартные формы маски, а Сергей Лазарев принялся гадать, кто бы это мог быть, предположив, что под образом скрываются Этери Бериашвили или Наталья Гулькина. Валерия же обратила внимание на намёк, связанный с «растительной» тематикой, и спросила, не Роза ли Сябитова перед ними.
Этот вопрос вызвал у Одуванчика бурную и весьма неожиданную реакцию. Участница дала понять, что ей обидно слышать такое предположение. По её словам, известная телеведущая программы «Давай поженимся» не обладает вокальными данными и хореографическими талантами. Ирония ситуации заключалась в том, что в итоге именно Валерия оказалась абсолютно права: Одуванчику пришлось раскрыть инкогнито, и под маской действительно скрывалась Роза Сябитова.
После снятия костюма телеведущая призналась, что решила попробовать свои силы в проекте, чтобы удивить судей, которые слишком часто вспоминали её в прошлом сезоне. Своё выступление она посвятила внучке, большой поклоннице прозвучавшей в эфире песни «Сигма-бой».
Ранее Регина Тодоренко призналась, что по её вине у человека с аллергией случился тяжёлый приступ — отёк Квинке. Теперь в Сети обсуждают возможную «отмену» Тодоренко, но её окружение в положительном исходе не сомневается. Одна из помощниц Тодоренко отреагировала на ситуацию с философским спокойствием. По её словам, для Регины подобные истории не в новинку — она уже не раз оказывалась в эпицентре громких скандалов и всегда находила способ выйти сухой из воды.
