Что можно и нельзя делать в день Николы Студеного 17 февраля на Волчий сват

Не рекомендуется ходить в лес. Предки верили в следующее: тот, кто окажется в лесу и попадет на звериную свадьбу, обратно уже не сможет вернуться. Кроме того, в указанную дату не отправлялись в длительные путешествия. Считалось, что в пути будут неприятности. Не следует ходить в баню, чтобы не навлечь на себя беду.