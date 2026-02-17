Что можно и нельзя делать в день Николы Студеного 17 февраля на Волчий сват

Православная церковь 17 февраля вспоминает игумена Студийского — целителя Николая. В народе принято отмечать день Николы Студеного. Название появилось из-за того, что в указанную дату всегда были сильные морозы.
Вместе с тем существует еще одно название — Волчий сват. Оно связано с тем, что 17 февраля в лесу дикие животные устраивали игрища, или звериные свадьбы. В лес в указанный день не ходили.
Что нельзя делать 17 февраля.
Не рекомендуется ходить в лес. Предки верили в следующее: тот, кто окажется в лесу и попадет на звериную свадьбу, обратно уже не сможет вернуться. Кроме того, в указанную дату не отправлялись в длительные путешествия. Считалось, что в пути будут неприятности. Не следует ходить в баню, чтобы не навлечь на себя беду.
Что можно делать 17 февраля.
По традиции, день подходит для того, чтобы заниматься домашними делами. Кроме того, 17 февраля девушки гадали на любовь.
Согласно приметам, туман, опускающийся низко, предвещает снег и оттепель. Если же туман держится высоко, то погода будет хорошей.
