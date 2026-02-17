В школьную программу добавят «служение»

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа “Обучение служением. Первые” усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра, поступившем в РБК. Раньше эта программа была доступна в рамках внеурочной деятельности, но теперь школы смогут внедрять ее в учебную программу 10−11-х классов.