Народный календарь. Почему на Луку, 20 февраля, нельзя надевать зеленую одежду

20 февраля православные чтут память преподобного Луки Елладского. Поэтому среди верующих этот день получил названия Лука, Могущница, Феня — спасовы коренья.
Считается, что в этот день нельзя надевать зеленую одежду, так как это может навлечь беду не только на человека, но и на его семью. Кроме того, в эту дату запрещено совершать плохие поступки, кого-либо обижать и злословить. Это может привести к серьезным финансовым потерям.
В народе верили, что те, кто ругается 20 февраля, потом весь год будут страдать от болезней, потеряют свое хозяйство, урожай и окажутся за чертой бедности.
В старину было принято готовить пироги с укропом и зеленью — так почитали память умерших родственников. Эти пироги приносили на могилы родных. Также этим блюдом угощали бездомных и нищих. Согласно поверью, такой обряд сделает человека здоровым на весь год.
Приметы погоды:
Полуденный ветер на Луку — к урожаю яровых.
Солнце заходит красно — к колючим ветрам и холодному лету.
Синие облака — будет потепление.
Именины отмечают: Александр, Лука, Петр.