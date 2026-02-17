Ричмонд
Народный календарь. Почему на Луку, 20 февраля, нельзя надевать зеленую одежду

20 февраля православные чтут память преподобного Луки Елладского. Поэтому среди верующих этот день получил названия Лука, Могущница, Феня — спасовы коренья.

Считается, что в этот день нельзя надевать зеленую одежду, так как это может навлечь беду не только на человека, но и на его семью. Кроме того, в эту дату запрещено совершать плохие поступки, кого-либо обижать и злословить. Это может привести к серьезным финансовым потерям.

В народе верили, что те, кто ругается 20 февраля, потом весь год будут страдать от болезней, потеряют свое хозяйство, урожай и окажутся за чертой бедности.

В старину было принято готовить пироги с укропом и зеленью — так почитали память умерших родственников. Эти пироги приносили на могилы родных. Также этим блюдом угощали бездомных и нищих. Согласно поверью, такой обряд сделает человека здоровым на весь год.

Приметы погоды:

Полуденный ветер на Луку — к урожаю яровых.

Солнце заходит красно — к колючим ветрам и холодному лету.

Синие облака — будет потепление.

Именины отмечают: Александр, Лука, Петр.