Да в нем намек: Сарик Андреасян победил Данилу Козловского

Экранизация шедевра Александра Сергеевича Пушкина собрала за первый уикенд 668 млн рублей. Это рекорд для режиссера Сарика Андреасяна и лучший старт российского фильма в прокате, кроме новогодних релизов. Фильм увидели более 1,5 млн зрителей. Другая премьера — «Уволить Жору» с Данилой Козловским — заработала лишь 62 млн рублей. Прочие новинки в топ‑10 бокс‑офиса не попали. «Известия» разбирают предварительные итоги уикенда.
«Сказка о царе Салтане» движется к миллиарду.
Рекорд Сарика Андреасяна — важный показатель для критиков творчества и взглядов этого режиссера. А также для тех, кто считает, что отечественный кинематограф устал от бесконечных фильмов-сказок. Касса в 668 млн рублей доказала, что совсем не устал. Наоборот, очень ждет их и готов платить.
Фото: ON студияКадр из фильма «Сказка о царе Салтане».
Конечно, как и у любого рекорда такого рода, тут есть свои нюансы. До «Сказки о царе Салтане» рекорд среди стартов неновогодних отечественных фильмов держал «Лед 2». В феврале 2020 года он тоже вышел в выходные под День святого Валентина и в итоге заработал 580 млн рублей. Но у картины Андреасяна чуть больше 1,5 млн зрителей за уикенд, а у «Льда» было 2,2 млн.
Это значит, что кассу обеспечила не только явка, но и выросшие цены на билеты. Возможно, результат был бы не таким ярким, если бы у «Сказки» были только утренние и дневные сеансы, как это часто бывает у семейного контента, но кинотеатры дали ей много вечерних, которые стоят дороже. Отсюда и огромные сборы, хотя нужно отметить, что люди отдали эти деньги с готовностью — средняя явка составила 43 человека на сеанс, что для нашего проката большая редкость.
— Новый фильм Сарика Андреасяна показал уверенный старт, — отмечает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. И объясняет его успех тем, что «Сказка о царе Салтане» — знакомое каждому произведение Пушкина, которое не нуждается в особом представлении.
Фото: ON студияКадр из фильма «Сказка о царе Салтане».
Отношения Сарика Андреасяна с Александром Сергеевичем вообще очень плодотворные. Критики уничтожили его фильм «Онегин» в 2024 году, но картина в итоге собрала 790 млн рублей, войдя в двадцатку самых успешных отечественных фильмов года.
«Сказка о царе Салтане», скорее всего, войдет если не в пятерку, то в десятку, а у Пушкина еще много произведений, любимых всем народом. Сарик Андреасян, похоже, наконец-то нащупал золотую жилу, в поисках которой за свою карьеру совершил немало ошибок, главной из которых был фэнтези-экшен «Защитники».
Фильм с Данилой Козловским провалился.
На втором месте с большим отрывом идет холдовер «Горничная». Триллер держится в топе уже месяц, в этот раз он закончил уикенд с 110 млн рублей, а общая его касса приближается к 1,2 млрд рублей. У него по-прежнему отличная наработка на сеанс, почти такая же, как у только что вышедшей «Сказки». Поэтому со счетов этот фильм списывать рано, он движется к отметке 1,5 млрд.
Фото: Централ ПартнершипКадр из фильма «Уволить Жору».
Обескураживающие результаты у комедии Марюса Вайсберга «Уволить Жору». Здесь впервые за несколько лет снялся Данила Козловский, что могло стать громким возвращением на большой экран. В паре с ним играет Михаил Галустян — такой дуэт кажется одновременно скандальным и интригующим. Но публика на фильм не пошла.
Вернее, формально она пошла, фильм даже занял третье место в топе российской кассы, собрав 62 млн рублей. Но это в десять с лишним раз меньше, чем «Сказка о царе Салтане».
Кинотеатры верили в этот релиз, дали ему больше всех сеансов после «Сказки». В два раза больше, чем у «Горничной», например. Да и со «Сказкой» разница всего в три раза. Но зритель картину проигнорировал. Если на «Сказке», как уже говорилось, 43 человека на сеансе, то у «Жоры» — всего 9. Это худший показатель в кассовой десятке уикенда.
Фото: EurimagesКадр из фильма «Горничная».
— «Уволить Жору» показал старт в рамках ожиданий, фильму с возрастным цензом 18+ удалось забраться на третье место топа. Преимущественно он привлекал публику кастом и жанром, — считает Ольга Зинякова. — В то время, когда соседи двигались либо на маркетинге, либо на «сарафане», новинке не хватило присутствия в инфополе, рекламы, чтобы получить более ощутимый результат.
Тема Дня всех влюбленных в российском прокате в этот раз никак не сдетонировала. И вообще, получается, прокатчики не угадали с выбором, потому что ни одна из новинок больше не попала в топ-10 по сборам. Даже скандальный ромком «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич, который идеально ложится в уикенд Дня святого Валентина, остался незамеченным.
— «Счастлив, когда ты нет» — альтернативное кино с нетипичной историей любви и маленьким бюджетом, — отметила Ольга Зинякова. — Такому контенту сложно добиться популярности у массового зрителя. Другие релизы, попадающие в 14 февраля, не смогли соперничать с холдоверами «Горничная», «Марти Великолепный» и «Убежище», на которые пошли парочки.
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
Главная премьера наступившей недели — «Король и Шут. Навсегда», продолжение нашумевшего сериала. У фильма будет возможность побороться со «Сказкой о царе Салтане». Как минимум вечерние сеансы, скорее всего, отойдут к нему, но кто выиграет битву за первое место, мы узнаем только через несколько дней.