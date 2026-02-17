Да в нем намек: Сарик Андреасян победил Данилу Козловского

Это значит, что кассу обеспечила не только явка, но и выросшие цены на билеты. Возможно, результат был бы не таким ярким, если бы у «Сказки» были только утренние и дневные сеансы, как это часто бывает у семейного контента, но кинотеатры дали ей много вечерних, которые стоят дороже. Отсюда и огромные сборы, хотя нужно отметить, что люди отдали эти деньги с готовностью — средняя явка составила 43 человека на сеанс, что для нашего проката большая редкость.