Разменные картины: какие шедевры ГМИИ отдал Третьяковке за Шагала

Символично, что Матисса Третьяковка не пустила к себе дважды. Именно этому музею Щукин хотел оставить свою коллекцию, но попечитель галереи Илья Остроухов был категорически против «Танца» и «Музыки», и Щукин согласился вычеркнуть их из завещания. А при подготовке выставки «Москва-Париж» тогдашний директор галереи, по словам легендарной Ирины Антоновой, заявил на совещании в министерстве, что этот проект попадет в Третьяковку только через его труп.