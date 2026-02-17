Ювелир из Дагестана набирает миллионы лайков благодаря пушистому помощнику

Мастер из Кубачи стал популярен после видео с котом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daud_kub.
«Кот всегда стабильно со мной рядом, так как мастерская и место жительства находятся через стенку. Рука об руку работаем», — говорит мастер.
Куртаев родом из села Кубачи, которое известно как центр традиционного ремесла. Он называет себя потомственным оружейником-ювелиром и отмечает, что в его семье этим делом занимались не менее пяти поколений. По его словам, котёнка он нашёл летом прошлого года ночью на дороге и забрал домой.
Мастер ведёт блог, где показывает процесс изготовления изделий. В последние месяцы главным героем роликов стал Закарья. Видео набирают миллионы просмотров. Самый популярный ролик, по словам Куртаева, получил 13 миллионов просмотров и 1,8 миллиона отметок «нравится» в Instagram*.
«Ожидал ли я, что видео наберут такую популярность? Нет. Снимал для себя, но сейчас уже решил чаще делать контент и выкладывать в социальные сети. Закарья подтолкнул меня активнее вести блог», — делится Куртаев.
Ранее абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк из Москвы получил титул самого красивого кота в мире по версии Всемирной федерации кошек в 2025 году. Его хозяйка Дарья Грузинова рассказывала, что питомец привык к участию в выставках и тяжело переносил перерыв в январе. По её словам, кот проявлял беспокойство без привычных поездок. Далмор живёт в московском питомнике. Также ему сейчас ищут невесту.
