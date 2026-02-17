Ювелир из Дагестана набирает миллионы лайков благодаря пушистому помощнику

Ювелир-оружейник из Дагестана Дауд Куртаев сообщил о росте популярности видео со своим котом. Об этом он рассказал РИА «Новости». По словам мастера, он публиковал ролики с питомцем для личного архива и не рассчитывал на широкую аудиторию. Куртаев уточнил, что кот по кличке Закарья постоянно находится рядом с ним в мастерской и участвует в рабочем процессе.