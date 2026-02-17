Французского хоккеиста отстранили от матчей Олимпиады за драку с канадцем

Французская федерация хоккея на льду отстранила защитника сборной Пьера Кринона от участия в Олимпийских играх 2026 года. Причина — провокационное поведение и драка с канадским нападающим Томом Уилсоном в матче группового этапа.
Инцидент произошёл в третьем периоде при счёте 10:2 в пользу Канады. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены. После игры руководство федерации провело беседу с Криноном, напомнив ему об обязательствах перед командой и олимпийском духе. Отстранение согласовано с Национальным олимпийским комитетом Франции.
17 февраля сборная Франции встретится с Германией в квалификационном матче за выход в четвертьфинал.
