Французского хоккеиста отстранили от матчей Олимпиады за драку с канадцем

Инцидент произошёл в третьем периоде при счёте 10:2 в пользу Канады. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены. После игры руководство федерации провело беседу с Криноном, напомнив ему об обязательствах перед командой и олимпийском духе. Отстранение согласовано с Национальным олимпийским комитетом Франции.