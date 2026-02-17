Женщина из ледяной могилы на Алтае при жизни перенесла операцию на челюсти

Сканирование на аппарате Philips MX 16 в Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ выявило смещение и подвывих нижней челюсти, два просверлённых костных канала с уплотнением вокруг них и остатки эластичного материала, использованного для фиксации челюсти. Особенности зубного ряда и повышенная нагрузка на левую сторону подтверждают, что хирургическое вмешательство было успешным, и женщина прожила после него длительное время.
«Таким образом, компьютерный томограф выступил в роли “машины времени”, обеспечив неразрушающий доступ к анатомическим структурам. Он позволил не только диагностировать травму, но и реконструировать результат сложного хирургического вмешательства, проведённого в глубокой древности, превратив единичную находку в детальное свидетельство высокого уровня медицинских знаний пазырыкской культуры», — рассказал заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины ФФ НГУ Владимир Каныгин.
Захоронение оказалось почти полностью нетронутым: тело лежало на деревянном ложе внутри лиственничного сруба, на правом боку с подогнутыми ногами. Единственным предметом был парик, характерный для женщин пазырыкской культуры, без украшений. Лицевая часть головы частично мумифицирована и хранится в ИАЭТ СО РАН.
Ранее учёные обнаружили в окрестностях Кембриджа массовое захоронение эпохи викингов. Среди останков — скелет мужчины высокого роста с дырой в черепе, а также несколько расчленённых тел. По словам специалистов, отверстие могло быть следствием лечебной трепанации. Необычно высокий рост может указывать на избыток гормона роста, который часто вызывает сильные головные боли. В древности в таких случаях нередко проделывали отверстия в черепе, чтобы снизить внутричерепное давление.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.