Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина из ледяной могилы на Алтае при жизни перенесла операцию на челюсти

Женщина из пазырыкского погребения на Горном Алтае, жившая около 2,5 тысяч лет назад, перенесла сложную операцию на нижней челюсти, которая восстановила её способность говорить и принимать пищу. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) после исследования черепа с помощью компьютерной томографии.

Сканирование на аппарате Philips MX 16 в Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ выявило смещение и подвывих нижней челюсти, два просверлённых костных канала с уплотнением вокруг них и остатки эластичного материала, использованного для фиксации челюсти. Особенности зубного ряда и повышенная нагрузка на левую сторону подтверждают, что хирургическое вмешательство было успешным, и женщина прожила после него длительное время.

«Таким образом, компьютерный томограф выступил в роли “машины времени”, обеспечив неразрушающий доступ к анатомическим структурам. Он позволил не только диагностировать травму, но и реконструировать результат сложного хирургического вмешательства, проведённого в глубокой древности, превратив единичную находку в детальное свидетельство высокого уровня медицинских знаний пазырыкской культуры», — рассказал заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины ФФ НГУ Владимир Каныгин.

Захоронение оказалось почти полностью нетронутым: тело лежало на деревянном ложе внутри лиственничного сруба, на правом боку с подогнутыми ногами. Единственным предметом был парик, характерный для женщин пазырыкской культуры, без украшений. Лицевая часть головы частично мумифицирована и хранится в ИАЭТ СО РАН.

Ранее учёные обнаружили в окрестностях Кембриджа массовое захоронение эпохи викингов. Среди останков — скелет мужчины высокого роста с дырой в черепе, а также несколько расчленённых тел. По словам специалистов, отверстие могло быть следствием лечебной трепанации. Необычно высокий рост может указывать на избыток гормона роста, который часто вызывает сильные головные боли. В древности в таких случаях нередко проделывали отверстия в черепе, чтобы снизить внутричерепное давление.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.