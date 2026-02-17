Женщина из ледяной могилы на Алтае при жизни перенесла операцию на челюсти

Сканирование на аппарате Philips MX 16 в Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ выявило смещение и подвывих нижней челюсти, два просверлённых костных канала с уплотнением вокруг них и остатки эластичного материала, использованного для фиксации челюсти. Особенности зубного ряда и повышенная нагрузка на левую сторону подтверждают, что хирургическое вмешательство было успешным, и женщина прожила после него длительное время.