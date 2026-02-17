Затмение Солнца увидят в приполярных и средних широтах Южного полушария

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кольцеобразное затмение Солнца будет лучше всего видно в приполярных и средних широтах Южного полушария Земли. В России оно не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Кольцеобразным называют затмение, при котором Луна закрывает собой центральную часть Солнца, в результате чего вокруг спутника Земли образуется огненное кольцо. 17 февраля затмение будет наблюдаться с 12:57 и до 17:27 мск. Максимальная фаза (0,963) начнется в 15:13 мск и продлится 2 минуты 19 секунд.
«Область наилучшей его видимости попадает в приполярные и средние широты Южного полушария планеты. Из России затмение видно не будет», — сообщили ТАСС в организации.
Огненное кольцо вокруг затмившей Солнце Луны увидят в Антарктиде и акватории Атлантического океана. Отдельные фазы наблюдаются в Южной Америке, Африке и акватории Атлантического океана.
«Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна — солнечное. Солнечные затмения происходят только в новолуния, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений», — уточнили в планетарии.