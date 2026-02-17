Затмение Солнца увидят в приполярных и средних широтах Южного полушария

«Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна — солнечное. Солнечные затмения происходят только в новолуния, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений», — уточнили в планетарии.