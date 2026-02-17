С 1 марта начнётся сезонный рост цен на рынке аренды жилья. За сколько можно будет снять квартиру и дом

— Но понятно, что эта величина (т.е. минимальная стоимость аренды квартиры) может меняться в зависимости от того, как быстро были разобраны все дешёвые лоты, плюс от того, как быстро и в каком объёме в базу поступают новые объекты от собственников. Например, в январе самая дешёвая квартира в старой Москве сдавалась за 37 тыс. рублей в месяц, в декабре 2025 года — за 36 тыс., а в ноябре — за 35 тыс. И вполне возможно, что в марте при условии расширения экспозиции можно будет найти варианты дешевле 40 тыс. в месяц, — рассказала Оксана Полякова.