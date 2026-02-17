С 1 марта начнётся сезонный рост цен на рынке аренды жилья. За сколько можно будет снять квартиру и дом

Чем необычна обстановка на рынке аренды жилья в феврале.
В этом году погода повлияла на рынок аренды — снегопады помешали и арендаторам, и арендодателям. Так, число заявок от арендаторов в январе было на 29% меньше, чем в январе прошлого года. То же касается и предложения: его объём на 29% сократился против январского показателя 2025 года. Такие цифры привела заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.
В феврале рынок аренды начал активизироваться — звонки и просмотры участились, но о настоящем восстановлении пока говорить рано. При этом стоимость объектов с начала года не изменилась, а спрос хоть пока и слабый, но вымыл самые дешёвые объекты. Таким образом, нижняя ценовая планка в предложении квартир в старой Москве (не учитывая Зеленоград, где жильё всегда дешевле) поднялась с января на 8% — до 40 тыс. рублей.
— Но понятно, что эта величина (т.е. минимальная стоимость аренды квартиры) может меняться в зависимости от того, как быстро были разобраны все дешёвые лоты, плюс от того, как быстро и в каком объёме в базу поступают новые объекты от собственников. Например, в январе самая дешёвая квартира в старой Москве сдавалась за 37 тыс. рублей в месяц, в декабре 2025 года — за 36 тыс., а в ноябре — за 35 тыс. И вполне возможно, что в марте при условии расширения экспозиции можно будет найти варианты дешевле 40 тыс. в месяц, — рассказала Оксана Полякова.
Где можно снять самые дешёвые квартиры.
Самые доступные по цене лоты сосредоточены в районах с традиционно недорогой недвижимостью — на юго-востоке и востоке Москвы, где преобладает старый жилой фонд (хрущёвки и брежневки); а также в некоторых районах южной и юго-западной частей города — таких как Бирюлёво Западное и Восточное (ЮАО), Южное Бутово (ЮЗАО).
— На стоимость влияют и другие факторы — инфраструктура района (транспортная, социальная, развлекательная, спортивная и т.д.), наличие поблизости парка; характеристики самой квартиры: качество ремонта, сантехники, бытовой техники, обстановка — современная или устаревшая, есть ли она вообще или жилплощадь сдаётся без меблировки и т.д., наличие балкона или лоджии, его остекление и размер, вид из окна, этаж; благополучные ли соседи, ухоженный ли двор и подъезд и т.д. Наконец, на конечную цену влияет объём предложения в локации: если похожих вариантов много, можно торговаться и снижать цену, если мало, вряд ли собственник будет уступать, так как желающие арендовать всегда найдутся, — отметила Оксана Полякова.
Она обратила внимание, что арендная экспозиция быстро пополняется. Наиболее экономичные лоты очень быстро из неё уходят — буквально за пару дней, а самые ликвидные иногда и за пару часов после появления в рекламе. Поэтому искать необходимо активно.
Прогноз цен на аренду квартир с 1 марта.
По данным сервиса «Яндекс. Аренда», в феврале 2026 года в большинстве городов-миллионников наблюдается снижение или стагнация медианной ставки долгосрочной аренды. По итогам первой половины месяца медианная стоимость снизилась на 0,9% и составила 35 тыс. рублей по квартирам всех типов комнатности.
— Если говорить о дальнейшем развитии рынка, то март традиционно является пограничным месяцем между периодом сезонного затишья, связанного с новогодними праздниками, когда рынок восстанавливается после активного делового сезона и пополняется новыми лотами, и периодом активизации. Начиная с марта рынок становится более динамичным. С начала весны спрос выше, из-за чего бюджетные предложения становятся более востребованными, а значит, и число кандидатов на одно предложение растёт, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс. Аренда» Роман Жуков.
Тем не менее, по его мнению, ожидать значительного роста ставок в марте не стоит. Активизироваться рынок будет постепенно, а ставка будет меняться плавно. Более заметные колебания возможны в пределах отдельных районов, округов или сегментов комнатности только при заметном изменении структуры предложения в них. Например, при массовом выводе на рынок квартир из верхнего ценового сегмента — проектов бизнес- или элит-класса — или, наоборот, при растущем уровне спроса в наиболее востребованных сегментах комнатности и последующем вымывании большего количества таких лотов.
— На сегодняшний день средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 70 тыс. рублей. Темп прироста арендных ставок последнее время замедлился. Это связано с тем, что закончился ажиотажный спрос на арендное жильё на фоне перетекания спроса с рынка купли-продажи жилья на рынок аренды. Это продолжается уже 2−3 месяца, и в марте данная тенденция продолжится. В марте мы не ожидаем серьёзного скачка цен на рынке аренды. С рынка будут вымываться самые доступные лоты, с хорошим ремонтом, в районах с удобной транспортной доступностью. Ожидаемый прирост цен будет не более 1,5−2% за месяц, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.
Прогноз цен на аренду домов с 1 марта.
К началу марта рынок аренды выходит из традиционного зимнего спада. В сегменте ИЖС динамика во многом зависит от формата аренды. Краткосрочный наём загородных домов традиционно демонстрирует повышенные ставки в праздничные периоды, после чего рынок возвращается к более умеренным значениям. В долгосрочной аренде в марте сохранится сбалансированная ситуация: качественные дома с удачной локацией, хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой удерживают цену, тогда как по объектам с менее конкурентными характеристиками арендаторы по-прежнему могут рассчитывать на торг. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
— Таким образом, в марте вероятен сценарий умеренной корректировки или незначительного роста в пределах сезонных колебаний. Более выраженное усиление спроса на аренду домов в формате ИЖС традиционно начинается ближе к концу весны, когда семьи планируют переезд за город на летний период, — добавил Максим Лазовский.