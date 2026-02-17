Ограничения на полёты ввели в аэропорту Тамбова

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили более пяти украинских беспилотников под Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе в Запорожской области. Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется. Местный губернатор Евгений Балицкий поблагодарил военных, участвующих в обороне инфраструктуры, а также напомнил о недопустимости съёмки работы системы ПВО.