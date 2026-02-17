Ричмонд
Ограничения на полёты ввели в аэропорту Тамбова

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова (Донское). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полётов. Ограничения затронули как прилёт, так и вылет рейсов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Региональное управление МЧС дополнительно объявило в Тамбовской области опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили более пяти украинских беспилотников под Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе в Запорожской области. Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется. Местный губернатор Евгений Балицкий поблагодарил военных, участвующих в обороне инфраструктуры, а также напомнил о недопустимости съёмки работы системы ПВО.

