Ограничения на полёты ввели в аэропорту Тамбова

В ведомстве уточнили, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полётов. Ограничения затронули как прилёт, так и вылет рейсов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Региональное управление МЧС дополнительно объявило в Тамбовской области опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности.
Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили более пяти украинских беспилотников под Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе в Запорожской области. Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется. Местный губернатор Евгений Балицкий поблагодарил военных, участвующих в обороне инфраструктуры, а также напомнил о недопустимости съёмки работы системы ПВО.
