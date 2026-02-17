Срок действия товарного знака Telegram в России подходит к концу: что будет дальше

Срок действия одного из двух товарных знаков мессенджера Telegram в России, принадлежащего дубайской компании Telegram FZ-LLC, подходит к концу спустя 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Речь идет о словесном товарном знаке «Telegram», который ранее был зарегистрирован британской компанией Telegram Messenger LLP. Заявка на этот знак была подана 30 мая 2016 года, и срок его действия истечет через 3,5 месяца, 30 мая 2026 года.
Право на товарный знак можно продлить на 10 лет в последнем году его действия, однако если оно не будет актуализировано, право будет утрачено. Также у Telegram в России есть изобразительный товарный знак. Его срок действия истечет 15 сентября 2026 года.
Ранее KP.RU писал, что 10 февраля 2026 года Роскомнадзор официально сообщил о замедлении работы Telegram из-за нарушения российского законодательства. В этот же день Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении компании.