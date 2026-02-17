Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок действия товарного знака Telegram в России подходит к концу: что будет дальше

У Telegram заканчивается срок действия одного из товарных знаков в России.

Источник: Комсомольская правда

Срок действия одного из двух товарных знаков мессенджера Telegram в России, принадлежащего дубайской компании Telegram FZ-LLC, подходит к концу спустя 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Речь идет о словесном товарном знаке «Telegram», который ранее был зарегистрирован британской компанией Telegram Messenger LLP. Заявка на этот знак была подана 30 мая 2016 года, и срок его действия истечет через 3,5 месяца, 30 мая 2026 года.

Право на товарный знак можно продлить на 10 лет в последнем году его действия, однако если оно не будет актуализировано, право будет утрачено. Также у Telegram в России есть изобразительный товарный знак. Его срок действия истечет 15 сентября 2026 года.

Ранее KP.RU писал, что 10 февраля 2026 года Роскомнадзор официально сообщил о замедлении работы Telegram из-за нарушения российского законодательства. В этот же день Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении компании.