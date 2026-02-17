Климанов: Плата за общедомовое имущество обязательна, даже если оно вам не нужно

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко поддержал идею депутатов провести масштабную проверку сферы ЖКХ из-за участившихся травм граждан в снежный период. Поводом для беспокойства стала тревожная статистика МЧС: только за одну неделю в России из-за схода снега с крыш погибли девять человек и ещё 15 получили травмы. Онищенко подчеркнул, что снег и сосульки представляют реальную угрозу для жизни, особенно когда ледяные глыбы падают с высоты. При этом он напомнил, что нынешняя снежная зима стала одной из самых обильных за последние полвека.