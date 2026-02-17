Климанов: Плата за общедомовое имущество обязательна, даже если оно вам не нужно

По словам эксперта, переезжая в многоквартирный дом, граждане автоматически принимают на себя обязательства, прописанные в Жилищном кодексе. Это касается в том числе содержания имущества общего пользования. Климанов пояснил, что в гражданском законодательстве закреплена норма об обременении собственностью: владелец обязан заботиться обо всём, что ему принадлежит, включая долю в общем имуществе дома.
Специалист подчеркнул, что попытки отказаться от платежей, ссылаясь на отсутствие необходимости в тех или иных элементах общего имущества, противоречат правовым нормам. Подобные заявления, по мнению профессора, свидетельствуют о непонимании законов и нахождении человека в «другом правовом пространстве». Таким образом, обязанность платить за содержание общего имущества возникает у собственника с момента приобретения жилья в многоквартирном доме.
Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко поддержал идею депутатов провести масштабную проверку сферы ЖКХ из-за участившихся травм граждан в снежный период. Поводом для беспокойства стала тревожная статистика МЧС: только за одну неделю в России из-за схода снега с крыш погибли девять человек и ещё 15 получили травмы. Онищенко подчеркнул, что снег и сосульки представляют реальную угрозу для жизни, особенно когда ледяные глыбы падают с высоты. При этом он напомнил, что нынешняя снежная зима стала одной из самых обильных за последние полвека.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.