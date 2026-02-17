Тачки любил, на Занзибар летал: откуда у главы областного Роспотребнадзора Семёнова 400 миллионов

Ещё Life.ru нашёл на Кипре фирму Loveonthehill LTD, владельцем и директором которой значится человек с совпадающими с Анатолием Семёновым ФИО. На фирме, судя по указанным адресам, могут числиться два объекта недвижимости: квартира в Лимассоле, а также недалеко от неё особняк на холме с видом на море, тремя спальнями, собственным бассейном, гаражом и площадкой для барбекю. Площадь дома — 130 кв. метров, участка — 700 квадратов. Недвижимость продавалась несколько лет назад за 400 тыс. евро.