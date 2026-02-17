Тачки любил, на Занзибар летал: откуда у главы областного Роспотребнадзора Семёнова 400 миллионов

В панельке прописан, на Кипре живёт.
16 февраля 2026 года стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять у главы управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семёнова имущество более чем на 400 млн рублей.
По данным ведомства, параллельно с госслужбой чиновник работал в бизнесе в сфере «санитарно-эпидемиологического благополучия», однако, чтобы скрыть этот факт, он привлёк к делу сыновей, тёщу и друзей.
По версии силовиков, за счёт «нетрудовых» доходов Семёнов якобы покупал элитную недвижимость и дорогие машины. Следователи обнаружили в его собственности шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений — недвижимость общей площадью 25 тыс. кв. метров находится на территории Москвы, Московской и Челябинской областей. Кроме того, у Семёнова нашлись 17 транспортных средств.
12 февраля 2026 года Центральный райсуд отправил Анатолия Семёнова под арест сроком на два месяца. Как пишет региональное информагентство «Ура.ру», «Семёнову инкриминируют мошенничество, но это лишь предварительное обвинение. Скорее всего, будут возбуждены уголовные дела и по другим эпизодам, включая незаконную предпринимательскую деятельность и взяточничество».
Формально чиновник живёт скромно: согласно последней доступной декларации о доходах за 2021 год, его доход составил чуть менее трёх миллионов рублей. У Семёнова в собственности была лишь квартира в советской панельной девятиэтажке площадью 32 кв. метра, два гаража и автомобиль Toyota. Впрочем, Life.ru выяснил, что через стенку от этой квартиры есть ещё одна семейная недвижимость — уже на 50 с лишним квадратов.
Семёнов предпочитает автомобили марок Toyota и Lexus — семья меняла их часто. В последнее время чиновник катался на новом Land Cruiser 200 с красивым номером.
При этом глава местного Роспотребнадзора очень любил колоритный и дорогостоящий заграничный отдых. Он часто летал на Занзибар, а также в итальянскую Верону, Черногорию и Дубай.
Ещё Life.ru нашёл на Кипре фирму Loveonthehill LTD, владельцем и директором которой значится человек с совпадающими с Анатолием Семёновым ФИО. На фирме, судя по указанным адресам, могут числиться два объекта недвижимости: квартира в Лимассоле, а также недалеко от неё особняк на холме с видом на море, тремя спальнями, собственным бассейном, гаражом и площадкой для барбекю. Площадь дома — 130 кв. метров, участка — 700 квадратов. Недвижимость продавалась несколько лет назад за 400 тыс. евро.
33 миллиарда на дороги: где деньги, Дубровский?
Семёнов — далеко не первый и, пожалуй, даже не самый богатый чиновник, который попал в поле зрения правоохранительных органов Челябинска. В августе прошлого года МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
По сведениям «Коммерсанта», его обвиняют в растрате 33 млрд рублей, выделенных на ремонт дорог. Экс-главу региона объявили в розыск по уголовному делу челябинского Миндортранса, по которому уже задержано 10 человек.
Дубровский находился в должности в 2014—2019 годах и ушёл с неё «по собственному желанию» после того, как ФАС России признала факт заключения антиконкурентного соглашения между губернатором, крупнейшим на тот момент дорожным подрядчиком в регионе АО «Южуралмост» и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона.
В конце сентября Арбитражный суд Челябинской области решал вопрос о взыскании с экс-главы региона почти миллиарда рублей. В 2020 году в Челябинске начали строить конгресс-холл «Крылья». Контракт на стройку получила компания ПО «Монтажник», которая за пару месяцев до этого перешла во владение семьи губернатора, но управлялась через третьи лица. Стоимость объекта по ходу строительства выросла в два раза. В итоге строительство было заморожено, возбуждено уголовное дело, а успешная до перехода к Дубровским компания обанкротилась.
«Макфа», Лондон и 100 триллионов Юревича.
Под уголовным преследованием находится и предшественник Дубровского на посту губернатора — Михаил Юревич. В марте 2017 года ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ: 290 (получение взятки) и 128 (подстрекательство к клевете). По версии следствия, Юревич, будучи главой Челябинской области, получил взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн рублей, а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачёва к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. Обвинения предъявлены заочно — когда запахло жареным, Юревич с семьёй спешно выехал на ПМЖ в Лондон.
В итоге по иску Генпрокуратуры о «незаконном обогащении» Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства принадлежащие семьям Юревича и его бизнес-партнёра, бывшего депутата Госдумы Белоусова, активы производителя макарон и муки — группы компаний «Макфа» — на сумму 100 трлн рублей.