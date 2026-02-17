В Северной Осетии задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней сестры

А ранее в Красноярске 35-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на 17-летнюю соседку по общежитию. Причиной поступка стала ревность к общему сожителю. Девушка получила ранение, но её жизни ничего не угрожает. Нападавшая находится в СИЗО, заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство.