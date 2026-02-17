Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северной Осетии задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней сестры

В Северной Осетии следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девушки. Подозреваемым проходит её 17-летний брат, он доставлен в отделение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Источник: Life.ru

Место происшествия. Видео © Telegram / СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал.

«Сегодня около 18 часов в правоохранительные органы города Владикавказа поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении несовершеннолетней, доставленной с телесными повреждениями. Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен к следователю 17-летний брат потерпевшей», — говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали происшествие как убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящий момент проводится полная проверка обстоятельств случившегося и фиксируются доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению.

А ранее в Красноярске 35-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на 17-летнюю соседку по общежитию. Причиной поступка стала ревность к общему сожителю. Девушка получила ранение, но её жизни ничего не угрожает. Нападавшая находится в СИЗО, заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.