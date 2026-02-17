Собственники должны раскошелиться: россиянам напомнили о плате за общедомовое имущество

Собственники жилья обязаны оплачивать общедомовое имущество, даже если не пользуются им. Об этом напомнил доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Владимир Климанов.
Климанов отметил, что по жилищному кодексу при переезде в многоквартирный дом граждане добровольно принимают на себя обязательства по оплате таких услуг.
«Вы обязаны заботиться о том имуществе, которое к вам попадает. В том числе и той части, которая касается общедомового имущества. Если человек говорит, что он этим не пользуется, значит, он живёт в каком-то другом правовом пространстве и поле», — сказал эксперт в интервью «Говорит Москва».
Ранее KP.RU писал, что необязательно платить за некоторые услуги ЖКХ, которые были добавлены в квитанцию без согласия. Юрист Дмитрий Коновалов пояснил, что граждане имеют право отказаться от оплаты таких услуг, как охрана, консьерж, уборка территории или подъезда.