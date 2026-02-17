Сборная Грузии завоевала первую медаль на зимних Олимпиадах

Метелкиной 20 лет, Берулаве 23 года. Спортсмены являются чемпионами Европы (2026), серебряными (2024) и бронзовыми (2025) призерами турнира. Метелкина родилась во Владимире. За сборную Грузии спортсменка выступает с 2020 года.