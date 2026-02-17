Ричмонд
Хегсет и Рубио заявили, что США поставляют на мировой рынок 43% оружия

Соединённые Штаты контролируют 43% мирового рынка оборонного оборудования. Об этом заявили глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио в статье для USA Today.

Источник: Life.ru

«На протяжении десятилетий Америка является ведущим мировым поставщиком передовых военных технологий для партнёров и союзников, защищающих свободу по всему миру. Пока президент Дональд Трамп продолжает демонстрировать силу, подталкивая наших союзников к тому, чтобы они брали на себя большую часть бремени своей собственной обороны, продажи американского оборонного оборудования остаются на рекордно высоком уровне, занимая 43% мирового рынка и превосходя наших ближайших конкурентов в четыре раза», — говорится в статье.

Чиновники отметили, что американский лидер Дональд Трамп заключил сотни контрактов, охватывающих 190 стран-партнёров, общая сумма которых превышает 900 миллиардов долларов. А эти средства, как утверждается, направляются непосредственно в американские предприятия, создавая рабочие места, стимулируя экономику и поддерживая научно-технические разработки.

Однако в статье говорится, что высокий спрос и рост сроков выполнения заказов США угрожает нацбезопасности и позиции страны на рынке вооружений, так как партнёры из-за сроков поставки начинают обращаться к другим поставщикам, которые могут доставить оборудование быстрее, «даже если оно хуже по качеству».

Ранее стало известно, что военная операция США в Карибском бассейне, в ходе которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, обошлась американскому бюджету почти в 3 миллиарда долларов. С середины ноября по середину января ежедневные расходы на эксплуатацию боевых кораблей превышали 20 миллионов долларов. Расчёты основаны на открытых источниках и учитывают только дополнительные траты на корабли, самолёты и беспилотники, участвовавшие в ударах, а также на восполнение потраченных боеприпасов.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

