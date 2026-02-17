Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российских школах предложили ввести новую норму: она коснется психологической помощи

В Госдуме хотят закрепить в школах по одному психологу на каждые 300 учеников.

Источник: Комсомольская правда

Партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым выступила с инициативой закрепить на законодательном уровне норму о школьных психологах: не менее одного специалиста на 300 учеников. Соответствующее предложение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Копия документа есть у ТАСС.

По словам депутатов, еще два года назад, ведомство представило проект приказа, который должен был закрепить нормы для педагогов-психологов в дошкольном, общем и среднем профессиональном образовании. Однако окончательного решения по этому документу до настоящего времени не принято.

Авторы считают, что закрепление нормы по числу психологов улучшит доступность помощи, психологическую атмосферу в школах и компетентность педагогов.

Ранее в Госдуме предложили ввести доплаты для учителей за каждого ребенка, обучающегося в классе сверх установленной нормы детей.

Кроме этого, в России также призвали сократить объем домашнего задания в школах.