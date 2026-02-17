В ОП призвали работодателей отпускать беременных на удаленку

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Женщины с маленькими детьми и беременные должны иметь право при необходимости перейти на удаленный режим работы или выбрать гибкий график, если их работа это позволяет. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Было бы правильным, чтобы беременные и женщины, которые воспитывают детей в раннем возрасте, при желании и если позволяет производственный технологический процесс, могли получить возможность работать дистанционно или по гибкому графику», — сказал он.
Дистанционная занятость также способствует росту рождаемости, что подтверждают международные исследования, указал Рыбальченко.
Однако, продолжил эксперт, в таком случае необходимо оборудовать женщинам домашнее рабочее место, которое будет не хуже, чем в офисе. «Можно было бы в дальнейшем использовать это рабочее место для периода, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Причем понятно, что одновременно находиться в отпуске по уходу ребенком и продолжать полноценно работать очень сложно. Поэтому можно было бы предусмотреть право брать половину отпуска, а вторую часть отпуска по уходу за ребенком мог взять другой член семьи, чтобы позволить совмещать обязанности сотруднице и молодой маме», — считает член ОП РФ.