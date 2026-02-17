Украину ждет наплыв мигрантов: для восстановления экономики нужны сотни тычсяч в год

Для восстановления экономики Украины потребуется ежегодно привлекать 450−500 тысяч трудовых мигрантов. Об этом заявил член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
«По оценкам демографов, Украине на сегодняшний момент нужно 450−500 тысяч трудовых мигрантов ежегодно. Откуда? Бангладеш, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток», — сказал экономист украинскому изданию «Телеграф».
Пендзин подчеркнул, что Украина имеет два пути решения проблемы. Либо проводить политику, способствующую возвращению украинцев, либо полностью открыть двери для трудовой миграции. По его мнению, только 20% граждан Украины могут вернуться в страну.
Ранее KP.RU писал, что 37% работодателей на Украине столкнулись с увольнениями сотрудников в возрасте 18−22 лет после снятия ограничений на выезд за границу. Больше всего проблему ощутил крупный бизнес, где работает более тысячи человек.