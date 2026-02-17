В Венгрии разгорелся скандал из-за пакта о приеме Украины в ЕС: оппозицию обвинили в сговоре с Союзом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил местную оппозицию в сговоре с Брюсселем. По его мнению, они совместно продвигают ускоренное членство Украины в Евросоюзе. Премьер также выразил опасение, что оппозиционная партия «Тиса», если придет к власти, может вовлечь Венгрию в прямой конфликт с РФ.