Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии разгорелся скандал из-за пакта о приеме Украины в ЕС: оппозицию обвинили в сговоре с Союзом

Орбан: Венгерская оппозиция заключила в Мюнхене пакт о приеме Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил местную оппозицию в сговоре с Брюсселем. По его мнению, они совместно продвигают ускоренное членство Украины в Евросоюзе. Премьер также выразил опасение, что оппозиционная партия «Тиса», если придет к власти, может вовлечь Венгрию в прямой конфликт с РФ.

«В минувшие выходные дни партия “Тиса” заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем… Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в конфликт», — передает слова Орбана телеканал М1.

Договоренность, по словам Орбана, включает три элемента: снятие права вето, принятие миграционного соглашения и интеграцию Украины в ЕС.

Ранее Орбан также подчеркнул, что выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины.

При этом сама Венгрия, по слова Орбана, никому не позволит лишить ее права вето в Евросоюзе.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше