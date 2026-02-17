В Венгрии разгорелся скандал из-за пакта о приеме Украины в ЕС: оппозицию обвинили в сговоре с Союзом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил местную оппозицию в сговоре с Брюсселем. По его мнению, они совместно продвигают ускоренное членство Украины в Евросоюзе. Премьер также выразил опасение, что оппозиционная партия «Тиса», если придет к власти, может вовлечь Венгрию в прямой конфликт с РФ.
«В минувшие выходные дни партия “Тиса” заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем… Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в конфликт», — передает слова Орбана телеканал М1.
Договоренность, по словам Орбана, включает три элемента: снятие права вето, принятие миграционного соглашения и интеграцию Украины в ЕС.
Ранее Орбан также подчеркнул, что выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины.
При этом сама Венгрия, по слова Орбана, никому не позволит лишить ее права вето в Евросоюзе.