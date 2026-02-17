Ричмонд
Климатолог Терешонок: эта зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Как отметил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в январе 2026 года выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 101 мм.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московская зима в этом году может стать самой снежной с 1966 года. В минувшем январе в столице выпало столько осадков, что был поставлен рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений, сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«В январе 2026 года выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 101 мм, что превышает климатическую норму почти вдвое», — сказал эксперт. «Количество зимних осадков может составить около 200 мм, или на 30 мм больше нормы. Поэтому зима по количеству осадков может быть самой снежной за 60-летний период после 1966 года», — добавил он.

Высота снежного покрова в январе и по состоянию на 10 февраля тоже превысила средние многолетние значения почти вдвое. «Средняя январская высота снежного покрова является рекордной за 32-летний период с 1994 года», — отметил собеседник агентства.

Как пояснил Терешонок, основная причина снежной зимы — это глобальное потепление, из-за которого вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а потом выпадает в виде осадков «на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы».