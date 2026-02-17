Климатолог Терешонок: эта зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московская зима в этом году может стать самой снежной с 1966 года. В минувшем январе в столице выпало столько осадков, что был поставлен рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений, сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«В январе 2026 года выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 101 мм, что превышает климатическую норму почти вдвое», — сказал эксперт. «Количество зимних осадков может составить около 200 мм, или на 30 мм больше нормы. Поэтому зима по количеству осадков может быть самой снежной за 60-летний период после 1966 года», — добавил он.
Высота снежного покрова в январе и по состоянию на 10 февраля тоже превысила средние многолетние значения почти вдвое. «Средняя январская высота снежного покрова является рекордной за 32-летний период с 1994 года», — отметил собеседник агентства.
Как пояснил Терешонок, основная причина снежной зимы — это глобальное потепление, из-за которого вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а потом выпадает в виде осадков «на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы».