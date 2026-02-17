Разница среднего размера пенсии работающих и неработающих сократилась на 20%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Разница среднего размера пенсии работающих и неработающих за год сократилась почти на 20%. Если в ноябре 2024 года разница составляла 3 225 рублей, то в ноябре 2025-го — 2 601 рубль. Это следует из данных Социального фонда, которые изучил ТАСС.