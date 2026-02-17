В школах появится новая программа «Служение»: за нее можно будет получить допбаллы к ЕГЭ

За успешную реализацию проекта в рамках новой программы участникам начислят до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Председатель комитета Госдумы Артем Метелев отметил, что это дает право на дополнительные баллы при поступлении в вузы (от 1 до 10), а также повышает шансы на получение грантов, стипендий и трудоустройство.