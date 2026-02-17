Ричмонд
В школах появится новая программа «Служение»: за нее можно будет получить допбаллы к ЕГЭ

В российские школы добавят программу «Обучение служением».

Источник: Комсомольская правда

В обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» с сентября включат программу «Обучение служением. Первые». Уточняется, что ее задачей станет вовлечение учеников в решение актуальных социальных проблем вместе с НКО, государством и социальным бизнесом.

Министр просвещения Сергей Кравцов в ответе РБК подчеркнул, что подобный формат даст школьникам возможность проявить себя в общественных инициативах.

За успешную реализацию проекта в рамках новой программы участникам начислят до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Председатель комитета Госдумы Артем Метелев отметил, что это дает право на дополнительные баллы при поступлении в вузы (от 1 до 10), а также повышает шансы на получение грантов, стипендий и трудоустройство.

Кроме этого, накануне в Госдуме предложили закрепить в школах по одному психологу на каждые 300 учеников.

В свою очередь фонд «Большая Перемена» намерен открыть 20 образовательных центров для детей и подростков в регионах РФ.