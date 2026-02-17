В США два человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча

Стрельба во время матча. Видео © X / Meme Demon.
Происшествие случилось на арене Денниса М. Линча, где играли команды нескольких школ. Все студенты Ковентри и частной школы Провиденс Кантри Дэй, находившиеся на арене, находятся в безопасности. Полиция продолжает уточнять сведения о погибших и пострадавших, а также проверяет связи нападавшего с жертвами.
Губернатор Род-Айленда Дэн Макки и мэр Потакета Дон Гребьен наблюдают за развитием событий. Руководство школ подтвердило готовность оказать психологическую помощь учащимся и персоналу.
А ранее в Мэриленде произошла стрельба в средней школе. В результате инцидента один ученик получил огнестрельное ранение. Пострадавшего нашли в коридоре и отвезли в больницу, его состояние стабильное. Стрелявший, который также является учащимся школы, был опознан и арестован. Полиция заявила, что угрозы больше нет.
