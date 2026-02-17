В США два человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча

А ранее в Мэриленде произошла стрельба в средней школе. В результате инцидента один ученик получил огнестрельное ранение. Пострадавшего нашли в коридоре и отвезли в больницу, его состояние стабильное. Стрелявший, который также является учащимся школы, был опознан и арестован. Полиция заявила, что угрозы больше нет.