На школьном хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека

Стрельба произошла на школьном хоккейном матче в штате Род-Айленд в Соединенных Штатах, погибли два человека, включая нападавшего, ранены трое. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил местный канал Target 12, ссылаясь на правоохранителей.
Инцидент случился около 14:00 (22:00 по московскому времени) в городе Потакет, когда на ледовой арене должен был начаться матч между хоккейными командами школ Coventry и Blackstone Valley.
По информации телеканала, несколько человек вбежали в ближайшую аптеку в панике, сообщая о стрельбе. Сотрудники закрыли двери изнутри, посетители вызвали экстренные службы.
На данный момент причины трагедии остаются неизвестными. Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.
Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы в кампусе университета американского штата Южная Каролина. Об этом 13 февраля сообщили в Fox News. Трагедия произошла 12 февраля в жилом комплексе Hugine Suites. Руководство университета ввело режим изоляции.