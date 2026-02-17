Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махачкале эвакуированы около 25 человек после утечки газа

Жители поселка Новый Хушет эвакуированы в пункт временного размещения.

Источник: Комсомольская правда

Около 25 человек были эвакуированы из поселка Новый Хушет в Махачкалу после утечки газа. Эвакуированные разместились в школе № 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«На данный момент в пункте временного размещения школы № 6 Махачкалы находятся около 25 жителей поселка Новый Хушет. Эвакуированные жители продолжают прибывать», — отметили в мэрии Махачкалы.

В пресс-службе добавили, что пункт будет дооборудован и оснащен всем необходимым для комфортного пребывания.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщал, что в поселке Новый Хушет произошел пожар на нефтебазе, в результате которого загорелась цистерна с сжиженным газом. Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Утечку газа до сих пор не удается полностью ликвидировать.