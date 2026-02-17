В Махачкале эвакуированы около 25 человек после утечки газа

Ранее «КП-Ставрополь» сообщал, что в поселке Новый Хушет произошел пожар на нефтебазе, в результате которого загорелась цистерна с сжиженным газом. Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Утечку газа до сих пор не удается полностью ликвидировать.