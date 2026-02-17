В Махачкале эвакуированы около 25 человек после утечки газа

Около 25 человек были эвакуированы из поселка Новый Хушет в Махачкалу после утечки газа. Эвакуированные разместились в школе № 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«На данный момент в пункте временного размещения школы № 6 Махачкалы находятся около 25 жителей поселка Новый Хушет. Эвакуированные жители продолжают прибывать», — отметили в мэрии Махачкалы.
В пресс-службе добавили, что пункт будет дооборудован и оснащен всем необходимым для комфортного пребывания.
Ранее «КП-Ставрополь» сообщал, что в поселке Новый Хушет произошел пожар на нефтебазе, в результате которого загорелась цистерна с сжиженным газом. Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Утечку газа до сих пор не удается полностью ликвидировать.