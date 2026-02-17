Юрист Маленков назвал штрафы за разведение скотины и птицы на даче в 2026

«Все зависит от вида разрешенного использования земли, — говорит Маленков. — Проще всего с этим на землях ЛПХ, там вы сможете завести даже рогатый скот. На землях СНТ разрешены мелкие сельхозживотные для собственных нужд — но только если это не противоречит уставу. На ИЖС допустимы куры, утки, кролики, пчелы, если вы не мешаете при этом соседям».