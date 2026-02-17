Ричмонд
Юрист Маленков назвал штрафы за разведение скотины и птицы на даче в 2026

Юрист рассказал, сколько могут составить штрафы за разведение домашнего скота в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Штраф за разведение животных, птицы или пчел на участке в 2026 году может составить вплоть до 1% от кадастровой стоимости земли. Об этом в заговоре с aif.ru рассказал юрист Алексей Маленков.

«Все зависит от вида разрешенного использования земли, — говорит Маленков. — Проще всего с этим на землях ЛПХ, там вы сможете завести даже рогатый скот. На землях СНТ разрешены мелкие сельхозживотные для собственных нужд — но только если это не противоречит уставу. На ИЖС допустимы куры, утки, кролики, пчелы, если вы не мешаете при этом соседям».

Самый крупный штраф за нецелевое использование земли — от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, уточняет эксперт, то есть в Подмосковье он вполне может составить 30−40 тыс.руб. А штраф за антисанитарию может быть до 5 тыс.руб.

Ранее юрист Хорошилов пояснил, за что на даче могут заставить снести дом или баню.