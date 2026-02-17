ОП: мошенники предлагают займы в криптовалюте перед вводом биометрии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нелегальные кредиторы активизировались перед введением биометрии для выдачи микрозайма, они стали активно предлагать в соцсетях кредиты в криптовалюте, маскируя их под инвестпроекты. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«До вступления обязательного требования по выдаче займов через идентификацию по биометрии осталось две недели, нелегальные кредиторы стали активнее в социальных сетях зазывать потенциальных потребителей получать займы в криптовалютах. Маскируются они под инвестиционные проекты с предоставлением займа якобы в цифровой валюте, объясняя это удобством и быстротой зачисления», — сказал Машаров.
Эксперт пояснил, что это те же нелегальные кредиторы, только займы в криптовалютах еще более опасны для потенциального потребителя финансовых услуг, так как криптовалюта волатильна (стоимость меняется скачкообразно). «Как правило, заемщик не разбирается в ее реальной стоимости, а выплата основного долга сопровождается астрономическими процентами», — уточнил он.
Машаров напомнил, что с 1 марта 2026 года микрофинансовые компании при выдаче потребительского займа обязаны будут идентифицировать или аутентифицировать заемщиков по биометрии. Ранее мошенники могли оформить микрокредит, зная только паспортные данные человека.
«В рамках мониторинга ОП РФ стала фиксировать активность нелегальных кредиторов с продвижением нового продукта, будем наблюдать как с 1 марта заработает обязательная биометрия и будет ли переток потребителей к нелегальным кредиторам», — сказал Машаров. По его словам, в течение 1,5 месяцев станет понятно насколько эффективна будет выдача займов по биометрии.