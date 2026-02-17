ОП: мошенники предлагают займы в криптовалюте перед вводом биометрии

Эксперт пояснил, что это те же нелегальные кредиторы, только займы в криптовалютах еще более опасны для потенциального потребителя финансовых услуг, так как криптовалюта волатильна (стоимость меняется скачкообразно). «Как правило, заемщик не разбирается в ее реальной стоимости, а выплата основного долга сопровождается астрономическими процентами», — уточнил он.