Японские фигуристы Миура и Кихара выиграли соревнования в парах на Олимпиаде

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золото Олимпиады в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух программ дуэт набрал 231,24 балла. За короткую программу спортсмены получили 73,11 балла, за произвольную — 158,13. В произвольной программе они установили мировой рекорд.

Источник: Life.ru

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 221,75 балла. Бронзовые награды получили Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии, их итоговый результат составил 219,09 балла.

Миуре 24 года, Кихаре — 33. Они уже имеют в активе две серебряные олимпийские медали в командных соревнованиях. Пара также дважды выигрывала чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что после короткой программы в турнире спортивных пар лидировали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Тогда дуэт получил 80,01 балла и занял промежуточное первое место. Вторую позицию удерживали Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, третьими шли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо. Хазе и Володин ранее становились чемпионами Европы и призёрами чемпионатов мира, что позволило им рассматриваться в числе претендентов на олимпийские награды.

