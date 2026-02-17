Японские фигуристы Миура и Кихара выиграли соревнования в парах на Олимпиаде

Ранее сообщалось, что после короткой программы в турнире спортивных пар лидировали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Тогда дуэт получил 80,01 балла и занял промежуточное первое место. Вторую позицию удерживали Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, третьими шли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо. Хазе и Володин ранее становились чемпионами Европы и призёрами чемпионатов мира, что позволило им рассматриваться в числе претендентов на олимпийские награды.