В нескольких регионах России ожидается резкое понижение температуры

В минувшую субботу в Воронеже и соседних регионах температура поднялась выше нуля, доходила до плюс трех градусов. В понедельник отмечаются осадки: в Воронеже и Белгороде — дождь, в Рязани и Туле — метель. Температура в Воронеже — плюс четыре градуса.