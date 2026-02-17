Российские спортсмены не смогли стать призерами Игр. Итоги дня Олимпиады

МИЛАН, 17 февраля. /ТАСС/. Россияне Алена Крылова и Семен Ефимов не смогли стать призерами соревнований в десятый день Олимпиады. Игры проходят в Италии.
Горнолыжник Ефимов выходил на старт в дисциплине «слалом». 50 спортсменов не смогли финишировать, одним из них стал российский атлет, который не сумел квалифицироваться во вторую попытку. Всю дистанцию преодолели только 46 человек.
Шорт-трекистка Крылова выступала в забеге на 1 000 м. Днем ранее она преодолела квалификацию, а в понедельник участвовала в четвертьфинале. На этой стадии спортсменка упала из-за контакта с китаянкой Чжан Чутун. После финиша судьи посмотрели повтор и дисквалифицировали китайскую спортсменку, позволив россиянке продолжить борьбу за медали. В полуфинальном забеге Крылова также упала, однако представительницу Южной Кореи не стали наказывать.
«Мы зацепились коньками, — сказала Крылова ТАСС. — Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она влево, и в этот момент мы пересеклись. Ее вины в этом не было. Но я все равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка».
Крылова стала четвертой в утешительном финале и заняла итоговое девятое место. «Можно было лучше, — сказала россиянка об итоговом результате. — Финал? Конечно, чем выше, тем лучше. Это было вполне по силам».
Олимпийский чемпион 2014 года Семен Елистратов похвалил Крылову за ее выступления в Италии. «Хочется сказать, что Алена — большая молодец, самое главное, что она пробовала атаковать, пробовала захватить лидирующие позиции, не сидела сзади со старта, — отметил Елистратов. — Понимала, что у нее очень сильные соперники, но все равно пыталась выйти дальше. Мне кажется, что она очень грамотно провела ⅛ финала, ¼ финала, а в полуфинале, возможно, чуть-чуть не повезло. Просто хочется в очередной раз похвалить Алену, она молодец».
Победители и призеры десятого дня Олимпиады.
Победителем турнира по слалому стал швейцарец Лоик Мейяр. Он показал результат 1 минута 53,61 секунды Второе место занял австриец Фабио Гштрайн (отставание — 0,35 секунды), третье — норвежец Хенрик Кристофферсен (+1,13). Финальный забег в шорт-треке на 1 000 м выиграла Ксандра Велзебур из Нидерландов. Серебряным призером соревнований стала канадка Кортни Саро, бронзовым — представительница Южной Кореи Ким Гиль Ри.
Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина Ян Хёрль и Штефан Эмбахер стали победителями Олимпийских игр в Италии в суперкомандах. По итогам двух раундов спортсмены набрали 568,7 балла. Второе место заняли спортсмены из Польши Кацпер Томасяк и Павел Вашек (547,3 балла). Третьими стали норвежцы Йоханн Андре Форфанг и Кристоффер Сундаль (538,0). В третьем раунде спортсмены выполнили 13 прыжков, однако все попытки этого этапа были аннулированы из-за неблагоприятных погодных условий.
Канадка Меган Олдем была лучшей в соревнованиях фристайлисток в дисциплине «биг-эйр». Олдем показала результат 180,75 балла, второе место заняла представительница Китая Эйлин Гу (179 баллов). Третьей стала Флора Табанелли из Италии (178,25). Американская бобслеистка Элана Майерс стала победительницей Олимпийских игр в соревнованиях монобобов, по итогам четырех попыток Майерс показала результат 3 минуты 57,93 секунды. Второе место заняла немка Лаура Нольте (отставание — 0,04 секунды), третьей стала Кейлли Хамфрис из США (+0,12).
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли турнир спортивных пар. Спортсмены набрали 231,24 (73,11 за короткую программу + 158,13 за произвольную) балла, они установили мировой рекорд в произвольной программе, превзойдя достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46). Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75; 75,46 + 146,29), бронзовыми призерами стали представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (219,09; 80,01 + 139,08). Метелкина и Берулава принесли Грузии первую в истории медаль зимних Олимпийских игр.
Также в этот день определились финалистки женского хоккейного турнира. Сборные Канады и США в пятый раз подряд встретятся в финале Олимпийских игр. В полуфинале американки разгромили шведок (5:0), канадки на этой стадии оказались сильнее представительниц Швейцарии (2:1). Финал и матч за бронзовые медали пройдут 19 февраля.
Медальный зачет.
По итогам десяти дней сборная Норвегии лидирует в медальном зачете. В активе норвежцев 12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. На втором месте идут итальянцы (8 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей), тройку лидеров замыкает команда США (6−8−5).
17 февраля будет разыграно семь комплектов медалей. Из российских спортсменов в этот день на старт олимпийских соревнований выйдет только фигуристка Аделия Петросян, которая выступит в короткой программе. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.