Российские спортсмены не смогли стать призерами Игр. Итоги дня Олимпиады

Олимпийский чемпион 2014 года Семен Елистратов похвалил Крылову за ее выступления в Италии. «Хочется сказать, что Алена — большая молодец, самое главное, что она пробовала атаковать, пробовала захватить лидирующие позиции, не сидела сзади со старта, — отметил Елистратов. — Понимала, что у нее очень сильные соперники, но все равно пыталась выйти дальше. Мне кажется, что она очень грамотно провела ⅛ финала, ¼ финала, а в полуфинале, возможно, чуть-чуть не повезло. Просто хочется в очередной раз похвалить Алену, она молодец».