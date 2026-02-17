Россиянам рассказали о появлении вкладов «с двойным дном»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Манящие граждан выгодными условиями вклады могут содержать в себе «двойное дно» — не только обычный депозит, но и инвестиционную и страховую составляющую, рассказал агентству «Прайм» независимый финансовый консультант Василий Мельников.
По его словам, многие слепо доверяют банкам и открывают такой вклад, соблазнившись выгодными условиями. Банки же зарабатывают на этой доверчивости и нередко умалчивают об условиях предлагаемого продукта.
«На рынке есть так называемые вклады с “двойным дном”, где присутствует не только составляющая самого вклада, но “зашит” туда и инвестиционный продукт, а это существенно увеличивает потенциальную доходность и соответственно риски вкладчика», — рассказал он.
Если инвестиционная составляющая сработает не по плану, доходность окажется существенно ниже обещанной. И она никак не гарантирована. Чтобы избежать разочарований, следует тщательно читать все условия договора, заключил Мельников.