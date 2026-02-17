В ГД призвали ограничить в сети ролики с советами блогеров по лечению болезней

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ролики и иной контент в сети, содержащие рекомендации по лечению болезней, в том числе народными методами, должны проверяться профильными учреждениями на предмет научности и отсутствия рисков для здоровья. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
«Каждую единицу контента, которая может повлиять на здоровье или может привести к потере здоровья или вообще гибели человека, необходимо передавать в определенные научно-исследовательские институты на проведение анализа, что это за контент и может ли этот контент навредить человеку. Любые такие врачебные или в кавычках врачебные советы должны быть максимально под контролем государства», — сказал депутат.
Он отметил, что в Госдуме неоднократно звучали предложения запретить размещение в интернете любого материала с советами по улучшению здоровья, без согласования со специализированными учреждениями. «А производить такой контент, который фактически направлен на, скажем так, борьбу с различными заболеваниями, могут только те, у кого есть специализированное медицинское образование», — подчеркнул парламентарий.