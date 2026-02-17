Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД призвали ограничить в сети ролики с советами блогеров по лечению болезней

Такой контент должны проверять профильные учреждения на предмет научности и отсутствия рисков для здоровья, заявил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ролики и иной контент в сети, содержащие рекомендации по лечению болезней, в том числе народными методами, должны проверяться профильными учреждениями на предмет научности и отсутствия рисков для здоровья. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Каждую единицу контента, которая может повлиять на здоровье или может привести к потере здоровья или вообще гибели человека, необходимо передавать в определенные научно-исследовательские институты на проведение анализа, что это за контент и может ли этот контент навредить человеку. Любые такие врачебные или в кавычках врачебные советы должны быть максимально под контролем государства», — сказал депутат.

Он отметил, что в Госдуме неоднократно звучали предложения запретить размещение в интернете любого материала с советами по улучшению здоровья, без согласования со специализированными учреждениями. «А производить такой контент, который фактически направлен на, скажем так, борьбу с различными заболеваниями, могут только те, у кого есть специализированное медицинское образование», — подчеркнул парламентарий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше