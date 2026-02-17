В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

«Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет. Три года — максимальный срок декретного отпуска, тогда почему выплаты заканчиваются в полтора? Тем более что не всегда родители могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в яслях. Нужно продлить срок выплат до трех лет, это давнее программное требование нашей партии», — добавил он.