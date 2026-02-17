На Землю движется солнечное затмение: где можно будет увидеть огненное кольцо

17 февраля можно будет увидеть солнечное затмение в приполярных и средних широтах Южного полушария. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.
«Область наилучшей его видимости попадает в приполярные и средние широты Южного полушария планеты. Из России затмение видно не будет», — сказал источник для ТАСС.
В 15:13 мск наступит максимальная фаза затмения, которая составит 0,963. Это продлится 2 минуты 19 секунд.
Полную картину затмения с огненным кольцом можно будет увидеть в Антарктиде и Атлантическом океане. Как уточняется, частичные фазы будут заметны в Южной Америке, Африке и различных районах Мирового океана.
Как ранее сообщили в ИКИ РАН, на левом краю Солнца была зарегистрирована сильная вспышка.
Тогда же ученые обнаружили красивую корональную дыру на Солнце, она схожа с выдыхающим пламя драконом.