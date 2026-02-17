В России средняя цена аренды «однушки» впервые превысила 30 тысяч рублей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России в январе впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Цена месячной аренды в начале года составила 30,2 тысячи рублей. Ниже этой суммы она была в 68 регионах страны, а в 17 субъектах — выше. Данные без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в Орловской области — там за месяц просят 13,7 тысячи рублей. В пятерку также входят Мордовия (16,1 тысячи рублей), Тамбовская (16,3 тысячи), Смоленская и Пензенская (по 17 тысяч) области.
Также ниже средней цены по стране аренда квартиры стоила, например, в Татарстане (22,5 тысячи рублей), Краснодарском крае (24,2 тысячи), Свердловской области (24,7 тысячи) и Севастополе (24,9 тысячи).
Самая дорогая аренда среди российских регионов была в Москве — 58,6 тысячи рублей, при этом больше она была среди всех отслеживаемых населенных пунктов лишь в городе Свободный в Амурской области — 60 тысяч рублей.
В тройку по дороговизне аренды также входят Чукотка, где за однокомнатную квартиру придется отдать 47,6 тысячи рублей, а также Амурская область с 42,5 тысячи рублей.