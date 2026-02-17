Дима Билан рассказал, что исполнил мечту, купив дом у реки в кредит

Недавно у Димы Билана не стало домашнего животного: его шиншилла Плюша умерла 27 января, когда артист находился на работе. Об этом он сообщил в Telegram-канале. По словам певца, грызун выбрался из клетки, когда его не было дома. После Билан обнаружил Плюшу около музыкального проигрывателя: «на носу была рана, но внешне она казалась целой».