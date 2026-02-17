Дима Билан рассказал, что исполнил мечту, купив дом у реки в кредит

Певец Дима Билан рассказал журналистам на пресс-подходе в рамках шоу «Я просто люблю тебя», что исполнил свою мечту, купив дом у реки.
— Река, понимаете? Она прям на заднем дворе, и в ней можно ловить рыбу, — передает его слова корреспондент издания «Газета.ру».
По словам артиста, ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для своего особняка мечты. Он рассказал, что обустроил в своем новом жилье бассейн. Билан восстанавливается в нем после концертов, говорится в статье.
Шоу «Я просто люблю тебя» проходило 13−15 февраля на «Live Арена».
Недавно у Димы Билана не стало домашнего животного: его шиншилла Плюша умерла 27 января, когда артист находился на работе. Об этом он сообщил в Telegram-канале. По словам певца, грызун выбрался из клетки, когда его не было дома. После Билан обнаружил Плюшу около музыкального проигрывателя: «на носу была рана, но внешне она казалась целой».