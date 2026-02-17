3,5 тонны над головой: Агроном объяснил, как не оказаться погребённым под снегом с крыши

Рассчитать массу снега на крыше достаточно просто. Нужно посчитать объём снега, то есть умножить длину на ширину крыши и на высоту снежного покрова. Получив объём, умножить его на плотность. К концу зимы плотность бывает около 0,4−0,5, то есть снег достаточно плотный.
«То, что считал я — это сарай 3 на 4 метра. При высоте 60 сантиметров к концу зимы там три с половиной тонны получается. Но сарай, как правило, это с такими небольшими покатыми крышами. Поэтому туда можно просто залезть и аккуратненько скинуть снег вниз обычной снеговой лопатой», — поделился эксперт.
По словам специалиста, важно выбирать обувь с нескользящей подошвой. Когда начинается оттепель, обувь часто начинает скользить по металлическому покрытию. Поэтому стоит принять меры предосторожности. На случай падения заранее позаботьтесь, чтобы под крышей был сугроб, а не твёрдые предметы или голая земля.
Что касается остроконечных крыш, здесь, конечно же, большая проблема, потому что снизу их ковырять, подкалывать очень не рекомендуется. Когда снег одним махом спустится, то, конечно, здесь будет не как сарай 3,5 тонны, а гораздо больше, потому что остроконечные крыши имеют гораздо большую площадь. И проблема будет в том, что вы можете переломаться. Из снега, особенно если он талый, не выбраться самостоятельно. И там может быть летальный исход. Поэтому если счищать, то обязательно стоя сбоку от крыши.
Михаил Воробьёв.
Агроном.
А вот если крыша без какого-то утеплителя, собеседник Life.ru советует аккуратненько постучать с чердака изнутри, чтобы инициировать сход всего снежного слоя. Чтобы не случилось трагических неожиданных сходов, есть снегозадержатели. Они устанавливаются где-то в нижней трети крыши и задерживают снег. Он тает и стекает только в виде воды.
Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко поддержал идею депутатов провести масштабную проверку сферы ЖКХ из-за участившихся травм граждан в снежный период. Поводом для беспокойства стала тревожная статистика МЧС: только за одну неделю в России из-за схода снега с крыш погибли девять человек и ещё 15 получили травмы. Онищенко подчеркнул, что снег и сосульки представляют реальную угрозу для жизни, особенно когда ледяные глыбы падают с высоты. При этом он напомнил, что нынешняя снежная зима стала одной из самых обильных за последние полвека.
