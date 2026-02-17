3,5 тонны над головой: Агроном объяснил, как не оказаться погребённым под снегом с крыши

Что касается остроконечных крыш, здесь, конечно же, большая проблема, потому что снизу их ковырять, подкалывать очень не рекомендуется. Когда снег одним махом спустится, то, конечно, здесь будет не как сарай 3,5 тонны, а гораздо больше, потому что остроконечные крыши имеют гораздо большую площадь. И проблема будет в том, что вы можете переломаться. Из снега, особенно если он талый, не выбраться самостоятельно. И там может быть летальный исход. Поэтому если счищать, то обязательно стоя сбоку от крыши.