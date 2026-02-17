Ричмонд
Эксперт Пшеничная: в России усилили санитарный контроль из-за оспы обезьян

На пунктах пропуска через госграницу у приехавших из эндемичных стран проверяют температуру и проводят опрос, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Усиленный санитарно-карантинный контроль действует на пунктах пропуска через госграницу РФ из-за оспы обезьян. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В аэропорту у приехавших из эндемичных стран, где почти ежегодно происходят вспышки заболевания, проверяют температуру, опрашивают, из какой страны прибыл человек, были ли у него контакты с животными, подверженными заболеванию оспой», — сказала Пшеничная.

Она отметила, что там же, в аэропорту, потенциального больного может осмотреть врач, и если у него есть первичные признаки заболевания, изолировать, пока диагноз не подтвердится или не будет опровергнут.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье. По словам Пшеничной, специалистами Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных лиц, заболевшие находятся под постоянным медицинским наблюдением.