Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Пшеничная: оспа обезьян вышла за пределы эндемичных стран

Случаи регистрируются в последние годы в Уганде, Руанде, Кении, Египте, ЮАР, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Страны Западной и Центральной Африки являются эндемичными для оспы обезьян, однако в последние годы случаи заболеваний фиксируются и в других странах. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Эндемичными являются страны Западной и Центральной Африки (ДРК, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун, Южный Судан и другие). Тем не менее в последние годы число стран Африки, в которых регистрируются случаи оспы обезьян, значительно увеличилось. В этот список попали уже и туристические направления — Уганда, Руанда, Кения, Египет, ЮАР», — сказала Пшеничная.

Она отметила, что если раньше в экзотические страны добирались лишь единичные путешественники, то сегодня эти страны становятся частью массового туризма. Эксперт назвала меры предосторожности, которые важно соблюдать в эндемичных странах: избегать контакта с экзотическими животными — потенциальными переносчиками инфекции, а также с инфицированными людьми, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье.

Узнать больше по теме
Либерия: уникальное государство на западе Африки
История Либерии тесно связана с США и рабами: само название страны отдает дань уважения процессу освобождения темнокожих в Штатах. В материале изучаем государство с разных сторон: от географии и ключевых характеристик до исторического пути и малоизвестных фактов, формирующих современный облик.
Читать дальше