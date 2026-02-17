Эксперт Пшеничная: оспа обезьян вышла за пределы эндемичных стран

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Страны Западной и Центральной Африки являются эндемичными для оспы обезьян, однако в последние годы случаи заболеваний фиксируются и в других странах. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Эндемичными являются страны Западной и Центральной Африки (ДРК, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун, Южный Судан и другие). Тем не менее в последние годы число стран Африки, в которых регистрируются случаи оспы обезьян, значительно увеличилось. В этот список попали уже и туристические направления — Уганда, Руанда, Кения, Египет, ЮАР», — сказала Пшеничная.
Она отметила, что если раньше в экзотические страны добирались лишь единичные путешественники, то сегодня эти страны становятся частью массового туризма. Эксперт назвала меры предосторожности, которые важно соблюдать в эндемичных странах: избегать контакта с экзотическими животными — потенциальными переносчиками инфекции, а также с инфицированными людьми, тщательно соблюдать правила личной гигиены.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье.