«Контент навредит человеку»: в Госдуме призвали запретить советы блогеров по лечению болезней

Ролики и другой контент в интернете, содержащие рекомендации по лечению заболеваний, должны подвергаться проверке профильными учреждениями на предмет безопасности для здоровья. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Каждую единицу контента, которая может повлиять на здоровье или может привести к потере здоровья или вообще гибели человека, необходимо передавать в определенные научно-исследовательские институты на проведение анализа, что это за контент и может ли этот контент навредить человеку», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Свинцов подчеркнул, что в Госдуме не раз звучали предложения запрете такого контента. По его словам, важно, чтобы такой контент создавался только специалистами с медицинским образованием.
Ранее KP.RU писал, что в ноябре прошлого года ChatGPT запретили давать юридические и медицинские советы без участия квалифицированных специалистов. Также бот лишен возможности консультировать по вопросам нацбезопасности, образования, жилья и трудоустройства.