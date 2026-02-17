Ричмонд
Эксперт Пшеничная: герпес может присоединиться к оспе обезьян у пациента

Симптомы болезни сохраняются в течение четырех недель, а затем постепенно исчезают, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Симптомы оспы обезьян сохраняются у заболевших в течение четырех недель, но за это время может присоединиться бактериальная инфекция или герпес. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Эти симптомы обычно сохраняются в течение четырех недель, а затем постепенно исчезают. Но в течение этого времени может присоединиться бактериальная инфекция, могут активизироваться вирусы из группы герпеса, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом, что требует проведения соответствующей терапии», — сказала Пшеничная.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье.