Эксперт Пшеничная: герпес может присоединиться к оспе обезьян у пациента

«Эти симптомы обычно сохраняются в течение четырех недель, а затем постепенно исчезают. Но в течение этого времени может присоединиться бактериальная инфекция, могут активизироваться вирусы из группы герпеса, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом, что требует проведения соответствующей терапии», — сказала Пшеничная.