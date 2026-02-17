Эксперт Пшеничная: передача оспы обезьян воздушно-капельным путем маловероятна

Инкубационный период длится в среднем 6−14 дней, реже — от 5 до 21 дня. В это время человек хорошо себя чувствует, но уже может быть заразен, особенно в конце инкубационного периода. Представляет опасность для окружающих больной человек весь период болезни, вплоть до исчезновения корочек.