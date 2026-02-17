Эксперт Пшеничная: передача оспы обезьян воздушно-капельным путем маловероятна

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оспа обезьян от человека к человеку передается при контакте с биологическими жидкостями больного, воздушно-капельный путь передачи маловероятен, при инфицировании развивается интоксикация организма, проявляющаяся слабостью, головной болью, возникает лихорадка, а затем появляется сыпь. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«От человека к человеку вирус передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека, в том числе отделяемым из язв, или через предметы, которые были загрязнены инфицированными жидкостями. Воздушно-капельный путь передачи маловероятен, для этого необходим длительный контакт на близком расстоянии с больным человеком», — сказала Пшеничная.
Она отметила, что при инфицировании у человека развивается интоксикация организма, проявляющаяся слабостью, головной болью, возникает лихорадка, а затем появляется сыпь. Сначала она выглядит как пятна, но спустя несколько дней они превращаются в пузырьки, которые, нагнаиваясь, приобретают характерную пупкообразную форму с запавшим центром. Позднее на их месте образуются язвочки, которые покрываются корочками.
Инкубационный период длится в среднем 6−14 дней, реже — от 5 до 21 дня. В это время человек хорошо себя чувствует, но уже может быть заразен, особенно в конце инкубационного периода. Представляет опасность для окружающих больной человек весь период болезни, вплоть до исчезновения корочек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье.