IO: частью украинских F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов

На Украине в состав эскадрильи F-16 вошли американские пилоты с боевым опытом в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Intelligence Online, за штурвалами некоторых F-16 Украины сидят пилоты из США и Нидерландов.

Источники издания сообщают, что в последние недели в условиях повышенной секретности была создана смешанная эскадрилья F-16. В ее составе — летчики Украины, США и Нидерландов. Основная задача подразделения — «прикрытие» Киевской области от регулярных атак со стороны ВС РФ.

Среди пилотов — американские ветераны Афганистана. Один из них недавно воевал на Ближнем Востоке, после чего вступил в ряды ВСУ.

С голландской стороны задействованы пилоты из элитных европейских школ, обученные тактикам перехвата и ведению высокотехнологичной войны в воздухе.

Уточняется, что ветераны подписали полугодовые контракты с возможным продлением и ротацией.

По информации MWM, российский Су-35 превзошел F-16 и Mirage ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Тогда же издание подчеркивало, что Украина продолжает терять F-16 при неясных обстоятельства.

