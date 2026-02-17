IO: частью украинских F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов

Источники издания сообщают, что в последние недели в условиях повышенной секретности была создана смешанная эскадрилья F-16. В ее составе — летчики Украины, США и Нидерландов. Основная задача подразделения — «прикрытие» Киевской области от регулярных атак со стороны ВС РФ.