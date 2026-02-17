Как сообщает Intelligence Online, за штурвалами некоторых F-16 Украины сидят пилоты из США и Нидерландов.
Источники издания сообщают, что в последние недели в условиях повышенной секретности была создана смешанная эскадрилья F-16. В ее составе — летчики Украины, США и Нидерландов. Основная задача подразделения — «прикрытие» Киевской области от регулярных атак со стороны ВС РФ.
Среди пилотов — американские ветераны Афганистана. Один из них недавно воевал на Ближнем Востоке, после чего вступил в ряды ВСУ.
С голландской стороны задействованы пилоты из элитных европейских школ, обученные тактикам перехвата и ведению высокотехнологичной войны в воздухе.
Уточняется, что ветераны подписали полугодовые контракты с возможным продлением и ротацией.
По информации MWM, российский Су-35 превзошел F-16 и Mirage ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Тогда же издание подчеркивало, что Украина продолжает терять F-16 при неясных обстоятельства.