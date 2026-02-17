Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: активизация оспы обезьян в мире идет, но в РФ ситуация под контролем

Болезнь контролируют с 1980 года, сообщил заместитель президента Российской академии образования.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оспа обезьян активизировалась в мире, но в России ситуация находится под контролем. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Смотрите, у нас было два случая где-то в декабре, в Домодедово. Теперь вот эти два случая привезены. Ну, я могу сказать, что активизация оспы идет. Но мы ее контролируем с 1980 года, хотя знали о ней давно», — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда.