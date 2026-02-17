Родившиеся в России фигуристы принесли Грузии первую в истории медаль на зимних ОИ

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Их результат по сумме двух программ составил 221,75 балла. Эта награда стала первой в истории Грузии, завоёванной на зимних Олимпиадах.
Золото с мировым рекордом в произвольной программе (158,13) выиграли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24). Бронза у немецкого дуэта Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09).
Оба фигуриста родились в России: 20-летняя Метелкина — во Владимире, 23-летний Берулава — в Москве. Пара представляет Грузию с 2020 года и тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева. В их активе также титул чемпионов Европы 2026 года и призовые места на континентальных первенствах 2024 и 2025 годов.
Ранее сообщалось, что французского хоккеиста отстранили от матчей Олимпиады за драку с канадцем.
